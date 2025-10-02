Силовые структуры
15:43, 2 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе начали искать троих возможных участников перестрелки

В Дагестане ведут поиск троих участников перестрелки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Дагестане ведут поиск троих участников перестрелки. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, несколько мужчин пришли к своему знакомому, который проживает недалеко от школы. Мужчины поссорились. В какой-то момент завязалась драка, после чего они достали травматические пистолеты и устроили перестрелку. В результате трое участников драки получили ранения.

По данным агентства, в конфликте принимало участие шесть человек, на данный момент сотрудники полиции ищут трех возможных участников конфликта.

О стрельбе в селе Унцукуль стало известно ранее 2 октября.

Ранее сообщалось, что появились подробности об обстановке на месте стрельбы в Дагестане.

