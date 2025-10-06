В Подмосковье возмутились игрой сотен мигрантов с тушей козла

Жители Раменского района Московской области возмутились игрой сотен мигрантов на лошадях с тушей козла. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.
«Несогласованное сборище мигрантов порядка 500 человек. Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю. Это происходит на регулярной основе», — рассказал он.
По его словам, подобные игры происходят на регулярной основе. Очевидец также подчеркнул, что полиция приезжала в район, но не обнаружила никаких нарушений.
Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не посещают школу. «Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в России не учатся. Это недопустимая ситуация», — сказал он.