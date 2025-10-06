В Подмосковье возмутились игрой сотен мигрантов с тушей козла

В Подмосковье сотни мигрантов на лошадях устроили игру с тушей козла

Жители Раменского района Московской области возмутились игрой сотен мигрантов на лошадях с тушей козла. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.

«Несогласованное сборище мигрантов порядка 500 человек. Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю. Это происходит на регулярной основе», — рассказал он.

По его словам, подобные игры происходят на регулярной основе. Очевидец также подчеркнул, что полиция приезжала в район, но не обнаружила никаких нарушений.

