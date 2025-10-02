Россия
В России заявили о нескольких сотнях тысяч не посещающих школу детей мигрантов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что несколько сотен тысяч детей мигрантов в России не посещают школу. Он назвал ситуацию недопустимой, передает ТАСС.

«Точной цифры нет, но несколько сотен тысяч детей-мигрантов в России не учатся. Это недопустимая ситуация (...) Отвечают за получение образования детьми их родители. Мы с вами должны вместе продумать, как решить эту задачу», — сказал Фадеев, выступая на круглом столе по теме совершенствования миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ.

Глава СПЧ призвал продумать механизмы обучения детей мигрантов русскому языку в стране исхода или в исключительных случаях в России.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что почти 90 процентов детей мигрантов не будут приняты в российские школы из-за массовых провалов тестирования на знание русского языка.

