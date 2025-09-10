Россия
13:29, 10 сентября 2025Россия

Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в школы. Они провалили тест на знание русского языка

Рособрнадзор: Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в школы РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Почти 90 процентов детей мигрантов не будут приняты в российские школы. В Рособрнадзоре сообщили, что причиной стали массовые провалы тестирования по русскому языку.

В пресс-службе ведомства заметили, что с апреля по август текущего года было подано 23616 заявлений на зачисление детей мигрантов в учебные заведения. При этом полный комплект для этого предоставили лишь на 8223 несовершеннолетних.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Успешно сдать тест на знание русского языка сумели лишь 2964 человека — это 12,6 процента от общего числа подавших заявления.

Детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка с 1 апреля 2025 года. В Госдуме предложили проконтролировать то, насколько эффективно и качественно дети иностранцев в России изучают государственный язык.

В России предложили ограничить въезд детей мигрантов в страну

В России выступили за ограничение въезда в страну детей мигрантов без законных представителей. Проект данного закона внесли в Госдуму.

Необходимость инициативы объяснили тем, что в последние месяцы дети иностранных граждан часто нарушают режим пребывания в России, включая сроки нахождения на территории РФ. Кроме того, в ряде случаев подростки формально приезжают в Россию на учебу, однако на самом деле устраиваются на работу.

На сегодняшний день дети мигрантов могут самостоятельно въезжать в Россию без нотариального согласия законных представителей. В Госдуме призвали не только запретить подобное, но и ограничить список причин для пребывания несовершеннолетнего иностранца в РФ — цели приезда предложили свести к учебе, лечению или участию в спортивных или образовательных мероприятиях.

Из-за детей мигрантов в школы не смогли попасть дети репатриантов

В Госдуме призвали упростить правила зачисления в учебные заведения для детей репатриантов. Об этом сообщил член комитета ГД по международным делам Дмитрий Кузнецов.

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

По его словам, из-за обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов в школы страны не повали и дети соотечественников, которые живут за границей. Кузнецов подчеркнул, что в волну отказов при зачислении попали и несовершеннолетние их русскоязычных семей, прибывшие в РФ по особым программам, а также дети, чьи родители добровольно связали себя с Россией через духовную, культурную или правовую сферы.

На фоне этого парламентарий предложил в особом порядке зачислять в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России. Данная инициатива уже была доведена до сведения главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

