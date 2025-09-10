Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:26, 10 сентября 2025Россия

Раскрыта ситуация с детьми мигрантов в российских школах

Рособрнадзор заявил, что почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в школы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Почти 90 процентов детей мигрантов не допустят в российские школы. Ситуацию с несовершеннолетними иностранными гражданами в школах страны раскрыли в пресс-службе Рособрнадзора.

Как рассказали в ведомстве, число детей иностранцев, которых не смогут зачислить в школы, превышает 87 процентов. Всего с апреля по август мигранты подали документы на зачисление 23616 детей, однако полный комплект был предоставлен лишь на 8223 несовершеннолетних.

В свою очередь, из них пройти тестирование на знание русского языка смогли лишь 2964 человека, то есть 12,6 % от общего числа подавших заявления.

С 1 апреля 2025 года детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка. Не сдавшие тест не смогут поступать в школы. В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел первые его итоги. С заданием не справились свыше 98% испытуемых.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Бывший российский губернатор попал под госзащиту

    Россиянина нашли закопанным в грядке с укропом

    Норвежский футболист установил рекорд европейского футбола в XXI веке

    ВСУ ударили по Белгороду

    Месси впервые стал лучшим бомбардиром отбора на чемпионат мира

    Миллиардера лишили водительских прав

    Женщина случайно ударилась и узнала о смертельно опасной болезни

    Подоляка объяснил отказ НАТО считать инцидент с дронами под Польшей атакой

    В России ответили на обращение Киева после инцидента с дронами над Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости