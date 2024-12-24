«Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

В ОП назвали катастрофической ситуацию с детьми мигрантов в школах РФ

Ситуация с детьми мигрантов в школах России является катастрофической. Об этом заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) страны Маргарита Лянге. По ее словам, в некоторых регионах это становится причиной увольнения преподавателей.

Лянге считает, что запрет на прием учеников без знания русского языка поможет «выровнять» положение.

Маргарита Лянге Фото: Алена Бжахова / ТАСС

«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят», — сказала она.

Все дети должны учиться, но они должны понимать, что им говорят Маргарита Лянге зампред комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции ОП

По ее мнению, в России могут появиться школы, в которых детей буду учить русскому языку.

Детей мигрантов без знания русского не примут в школы

20 декабря Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка. Тестирование будет бесплатным, его будут проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Невыполнение содержащихся в законе условий станет основанием для отказа иностранным гражданам в приеме в государственные и муниципальные образовательные организации Людмила Скаковская зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре

В СПЧ предложили открыть классы допобучения русскому языку

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов. По его мнению, надо отнестись с полной ответственностью к детям, которые уже являются гражданами России, но не знают языка.

В начале ноября президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. Глава государства подчеркивал, что подход к таким детям должен работать на федеральном уровне.