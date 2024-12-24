Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 24 декабря 2024Россия

«Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

В ОП назвали катастрофической ситуацию с детьми мигрантов в школах РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ

Ситуация с детьми мигрантов в школах России является катастрофической. Об этом заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) страны Маргарита Лянге. По ее словам, в некоторых регионах это становится причиной увольнения преподавателей.

Лянге считает, что запрет на прием учеников без знания русского языка поможет «выровнять» положение.

Маргарита Лянге

Маргарита Лянге

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят», — сказала она.

Все дети должны учиться, но они должны понимать, что им говорят

Маргарита Лянгезампред комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции ОП

По ее мнению, в России могут появиться школы, в которых детей буду учить русскому языку.

Детей мигрантов без знания русского не примут в школы

20 декабря Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка. Тестирование будет бесплатным, его будут проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Невыполнение содержащихся в законе условий станет основанием для отказа иностранным гражданам в приеме в государственные и муниципальные образовательные организации

Людмила Скаковскаязампред комитета СФ по науке, образованию и культуре

В СПЧ предложили открыть классы допобучения русскому языку

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов. По его мнению, надо отнестись с полной ответственностью к детям, которые уже являются гражданами России, но не знают языка.

Материалы по теме:
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их» Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
«Мы можем жить в одном дворе, но не замечать их»Мигранты построили в Москве свой тайный мир. Что о нем известно?
25 февраля 2020
«Они чувствуют себя обиженными» Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
«Они чувствуют себя обиженными»Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
15 сентября 2021

В начале ноября президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. Глава государства подчеркивал, что подход к таким детям должен работать на федеральном уровне.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

      Звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе

      В Киеве пожаловались на упреки Запада

      Мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве

      В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

      Появились кадры работы российской артиллерии в Курской области

      Российский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей

      Бывшего президента США выписали из больницы

      Пассажирский самолет сменил курс из-за внезапно заболевшего пилота

      Лукашенко ответил «из Киева» на свой же вопрос «откуда командовали Майданом» в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше