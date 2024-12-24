Ситуация с детьми мигрантов в школах России является катастрофической. Об этом заявила заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты (ОП) страны Маргарита Лянге. По ее словам, в некоторых регионах это становится причиной увольнения преподавателей.
Лянге считает, что запрет на прием учеников без знания русского языка поможет «выровнять» положение.
«Получается, что дети приезжают, которые двух слов связать не могут. У нас уже просто катастрофическая ситуация случилась в школах. Я знаю очень много регионов, где преподаватели увольнялись, потому что директор школы не имеет права, согласно закону, не брать ребенка, которого ему приводят», — сказала она.
Все дети должны учиться, но они должны понимать, что им говорят
По ее мнению, в России могут появиться школы, в которых детей буду учить русскому языку.
Детей мигрантов без знания русского не примут в школы
20 декабря Совфед одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка. Тестирование будет бесплатным, его будут проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.
Невыполнение содержащихся в законе условий станет основанием для отказа иностранным гражданам в приеме в государственные и муниципальные образовательные организации
В СПЧ предложили открыть классы допобучения русскому языку
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов. По его мнению, надо отнестись с полной ответственностью к детям, которые уже являются гражданами России, но не знают языка.
В начале ноября президент России Владимир Путин высказался о плохо владеющих русским языком детях мигрантов. Глава государства подчеркивал, что подход к таким детям должен работать на федеральном уровне.