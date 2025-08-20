В России предложили ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов в страну

В ГД предложили запретить детям мигрантов въезд в РФ без законных представителей

В России предложили ограничить въезд в страну несовершеннолетних мигрантов без законных представителей. Проект закона внесли в Госдуму, следует из электронной базы законодательных инициатив.

Авторы законопроекта обосновали необходимость инициативы тем, что бывают ситуации, когда дети мигрантов, нарушив режим пребывания, в том числе сроки, находятся в России без законных представителей, а в ряде случаев подростки прибывали в страну формально на учебу, но на деле с другими целями — например, в поисках работы.

На сегодняшний день несовершеннолетние иностранцы могут самостоятельно въезжать в Россию без нотариального согласия законных представителей. В Думе предложили изменить эту ситуацию, запретив въезжать детям мигрантов без сопровождения законных представителей. А цели их поездок предложено ограничить только получением образования, лечения, а также «временным пребыванием», например, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и туристических поездок.

Ранее в Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Депутат Сергей Миронов выразил мнение, что иностранные специалисты должны приезжать в Россию на заработки без семей и уезжать после завершения трудовой деятельности.