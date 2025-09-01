Россия
20:05, 1 сентября 2025Россия

Стало известно о не сумевших попасть в российские школы из-за новых правил детях

В Госдуме предложили упростить правила зачисления в школы детей репатриантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России захотели упростить правила зачисления в школы для одной категории населения — речь идет о детях репатриантов. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, передает РИА Новости.

Парламентарию стало известно, что в 2025 году из-за введения обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов в российские школы не смогли попасть дети соотечественников, проживающих за рубежом, дети из русскоязычных семей, прибывшие в страну по иным государственным программам, а также дети, чьи родители являются лицами, сделавшими выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.

В этой связи Кузнецов указал на необходимость ввести особый порядок принятия в школы детей, чьи семьи являются представителями коренных народов России. Обращение с инициативой уже направлено министру просвещения Сергею Кравцову.

Ранее в России заявили о значительном сокращении допущенных к школе количества детей мигрантов. Это было связано с неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка.

