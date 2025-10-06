Россия
10:21, 6 октября 2025

В России предложили разделить детей мигрантов на две категории

В Красноярском крае предложили отделить детей репатриантов от детей мигрантов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

В Красноярском крае предложили разделить детей мигрантов на две категории. С такой инициативой выступила региональный детский омбудсмен Ольга Мирошникова, сообщает «Лента новостей Красноярска».

Поводом к обсуждению в заксобрании региона стали результаты тестирования детей иностранцев, согласно которым треть детей не смогли справиться с тестом на знание русского языка.

В этой связи омбудсмен предложила отделить детей мигрантов от детей репатриантов. По какому критерию предполагается провести разделение, не уточняется. Возможно, одним из них станет национальность родителей.

Часть депутатов заксобрания инициативу не поддержала, назвав ее сегрегацией, отмечает издание.

Тестирование для детей мигрантов перед поступлением в российские школы ввели в 2025 году. Первые результаты появились весной — тогда в Петербурге ни один из допущенных к экзамену детей иностранцев с заданием не справился.

