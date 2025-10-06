Экономика
02:31, 6 октября 2025Экономика

В России захотели усилить контроль за продажей одного вида сладостей

Депутат ГД Леонов призвал усилить контроль за продажей конфет с алкоголем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

В России захотели усилить контроль за продажей кондитерских изделий с содержанием алкоголя на маркетплейсах. С соответствующим призывом выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости.

В обращении главе Роспотребнадзора Анне Поповой он обратил внимание, что на онлайн-платформах в карточках товара могут отсутствовать пометки об ограничениях по возрасту или быть скрыты в характеристиках. По мнению депутата, это создает условия для бесконтрольной покупки алкогольных конфет несовершеннолетними и представляет потенциальную угрозу для их здоровья. В связи с этим Леонов призвал ведомство разъяснить позицию по данному вопросу и при необходимости принять соответствующие меры.

Ранее россиян предупредили об опасности конфет с алкоголем. Как рассказали эксперты, такие сладости могут привести не только к легкому опьянению, но также и к гипергликемии — повышению сахара в крови.

