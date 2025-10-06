Ценности
20:45, 6 октября 2025Ценности

В России зарегистрировали товарный знак Coco Chanel

ТАСС: Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel
Мария Винар

Фото: Designed by Freepik

Роспатент зарегистрировал товарный знак Coco Chanel. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным из базы ведомства, компания «Шанель САРЛ» подала заявку на регистрацию в ноябре 2024 года из Швейцарии. Товарный знак зарегистрировали в России по двум классам международной классификации товаров и услуг, которые позволяют продавать и рекламировать косметику, одежду и аксессуары. Кроме того, компания сможет оказывать клиентам салонные и косметологические услуги.

Отмечается, что действие срока товарного знака истечет через десять лет с момента подачи заявления на его регистрацию.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Louis Vuitton подал в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков. Уточнялось, что два патента регистрируются на логотипы, а третий — на монограмму.

.
    Все новости