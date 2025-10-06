В РПЦ призвали наказать сотни клиник из-за абортов после звонков под видом клиентов

РПЦ: Частные клиники в 76 регионах РФ нарушили законодательство в сфере абортов

Представители Русской православной церкви (РПЦ) проинспектировали частные клиники в регионах России и заявили о сотнях нарушений законодательства в сфере абортов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, представители РПЦ изучали информацию с сайтов или обзванивали частные клиники под видом клиентов, расспрашивая об услугах по проведению абортов.

Как следует из отчета о проведенном мониторинге, в 76 российских регионах выявили 782 частные клиники, которые готовы осуществить аборт без соблюдения сроков тишины или рекламируют услуги на своих сайтах.

В РПЦ призвали наказать клиники. По выявленным нарушениям добровольцы направили в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД, Росздравнадзор и ФАС.

Ранее епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». По его словам, речь идет об абортах.