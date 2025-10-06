В США высказались об условиях завершения конфликта на Украине

Украинский конфликт закончится на условиях России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону, видео доступно на его YouTube-канале.

«Россия серьезно настроена на то, чтобы закончить конфликт на приемлемых для нее условиях, а это значит, что Россия и только Россия будет определять исход этого конфликта», — сказал экс-разведчик.

Риттер добавил, что на данный момент РФ продолжает доминировать на земле.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для окончания конфликта на Украине в 2025 году Киеву надо соблюдать права русскоязычного населения и канонической Украинской православной церкви. Она подчеркнула, что завершить конфликт с помощью оружия не получится.