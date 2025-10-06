Экономика
13:07, 6 октября 2025

В ЦБ заявили о продолжающемся росте экономики России

Заботкин : Рост российской экономики продолжается
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Рост российской экономики продолжается. Об этом заявил зампредседателя Центрального Банка (ЦБ) РФ Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

На парламентских слушаниях в Совете Федерации представитель Центробанка констатировал, что после значительного увеличения спроса в 2023-2024 годах, темп роста экономики немного замедлился.

«Это необходимо для того, чтобы производственные возможности смогли догнать убежавший вперед за предыдущие годы спрос», — пояснил спикер.

На достижение этих целей работают инвестиции в новые мощности, оптимизация и рационализация производственных цепочек, а также улучшение организации производства. Главным же зампред ЦБ назвал переток рабочих рук на наиболее востребованные направления, что приносит наибольший вклад в ВВП.

Ранее Заботкин отмечал, что снижению инфляции в России мешают повышенные инфляционные ожидания россиян. И у граждан, и у бизнеса, «по-прежнему недостаточно веры» в то, что инфляция будет на цели 4 процента через год-два, — сказал Заботкин на Московском финансовом форуме. По его словам, инфляционные ожидания являются не единственным, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

