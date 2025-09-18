Экономика
19:17, 18 сентября 2025Экономика

В Центробанке заявили о мешающих снижению инфляции ожиданиях россиян

Заботкин: Инфляционные ожидания в РФ влияют на осторожность при снижении ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Повышенные инфляционные ожидания россиян мешают снижению инфляции, что вынуждает Центробанк действовать осторожнее при снижении ключевой ставки. Соответствующие заявления зампреда регулятора Алексея Заботкина приводит «Интерфакс».

«К сожалению, и у граждан, и у бизнеса, да и у нас с вами, я подозреваю, если попрошу руки поднять, по-прежнему недостаточно веры в то, что инфляция будет на цели 4 процента через год-два», — сказал Заботкин на Московском финансовом форуме, отметив, что для снижения ставки нужно, чтобы эта уверенность выросла. Он напомнил, что инфляционные ожидания являются не единственным, но очень важным фактором, который определяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляционные ожидания в течение последних месяцев, несмотря на замедление темпов роста цен в стране, находятся на уровне около 13 процентов, а в августе даже поднялись до 13,5 процента. Накануне стало известно о резком падении показателя до 12,6 процента.

Комментируя принятое 12 сентября решение по ключевой ставке, Центробанк объяснил более сдержанный, чем ожидалось многими, шаг ее снижения, в том числе сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями россиян.

