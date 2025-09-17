Инфляционные ожидания в России резко снизились

«инФОМ» сообщил о падении инфляционных ожиданий россиян до минимума за год

В сентябре инфляционные ожидания россиян снизились с 13,5 процента в предыдущем месяце до 12,6 процента. Об этом свидетельствуют результаты краткого опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России, передает «Интерфакс».

Такой результат стал минимальным с сентября прошлого года, когда ожидания оставались на уровне 12,5 процента. В этом году ниже всего они были в марте — 12,9 процента.

Также резко снизилась оценка наблюдаемой инфляции — с 16,1 процента до 14,7 процента, что также близко к сентябрю прошлого года, когда он был равен 14,4 процента.

Инфляционные ожидания остаются одним из главных индикаторов для Центробанка при принятии решения по уровню ключевой ставки. Их повышение в августе поспособствовало тому, что на заседании совета директоров регулятора 12 сентября ключевая ставка была снижена только до 17 процентов, а не до 16 процентов, как ожидали большинство экспертов.

Ранее Центробанк сообщил о продолжении снижения официальной инфляции в августе. В пересчете на год за исключением сезонности она достигла 4,1 процента.