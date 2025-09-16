Экономика
08:14, 16 сентября 2025

Инфляция в России замедлилась вдвое

ЦБ: Инфляция в России с исключением сезонности составила в августе 4,1 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Инфляция в России продолжила снижаться — месячный прирост цен в пересчете на год составил в августе с исключением сезонности 4,1 процента. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии, опубликованном Центробанком.

Таким образом, показатель практически достиг целевого уровня ЦБ в 4,0 процента и замедлился более чем вдвое относительно 8,4 процента в июле.

Рост цен за последний год в августе тоже притормозил месяц к месяцу — с 8,8 до 8,1 процента. При этом в ЦБ вновь отметили, что указанная динамика в значительной степени была связана с разовыми и волатильными факторами.

На пресс-конференции после решения снизить ключевую ставку с 18 до 17 процентов годовых глава регулятора Эльвира Набиуллина озвучила аналогичный тезис, также подчеркнув, что показатели устойчивой инфляции, на которые Банк России при проведении денежно-кредитной политики ориентируется прежде всего, оставались в диапазоне 4-6 процентов, как и в предыдущие месяцы. «Нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда», — отметила 12 сентября она.

