15:17, 12 сентября 2025Экономика

Набиуллина заявила о необходимости времени на замедление инфляции

Набиуллина: ЦБ необходимо время на закрепление дезинфляционного тренда
Вячеслав Агапов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центральному Банку (ЦБ) РФ необходимо время на закрепление дезинфляционного тренда. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Представитель ЦБ отметила, что замедлению роста цен в стране будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия. Текущие темпы роста цен в июле–августе значимо повлияли разовые факторы.

В рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке Набиуллина отметила, что дальнейшие решения Банка России по смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Аналогичный сигнал руководство ЦБ оставляло в предыдущий раз.

По итогам заседания 12 сентября Банк России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. В регуляторе объяснили сдержанное решение (аналитики ждали снижения ставки вплоть до 16 процентов) сохраняющимся высоким уровнем инфляционных ожиданий населения, напряженностью на рынке труда, неоднородной динамикой по компонентам потребительской корзины, а также активизацией роста кредитования.

