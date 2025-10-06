Культура
16:52, 6 октября 2025

Звезда «Майора Грома» рассказал о разговоре с Ефремовым после выхода из колонии

Актер Евланов заявил, что ждет премьеру проекта вышедшего из тюрьмы Ефремова
Андрей Шеньшаков
Михаил Евланов

Михаил Евланов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Михаил Евланов, известный по ролям в фильмах «9 рота» и «Майор Гром», рассказал о своем общении с вышедшим из колонии Михаилом Ефремовым. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

По мнению коллеги Ефремова, он сможет наладить свою карьеру после выхода по условно-досрочному освобождению (УДО).

«Он обещал потом пригласить на премьеру. Поэтому, как только будет его следующая премьера, с удовольствием схожу и посмотрю на него», — признался Евланов.

Также он сообщил, что хотел бы вновь сняться вместе с Ефремовым или сыграть с ним в театре на одной сцене. Актеры вместе играли в картине «Берегись, Тамарка!».

Ранее стало известно, что директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал возвращение на сцену актера Михаила Ефремова, который отбыл срок в колонии.

