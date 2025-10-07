Силовые структуры
Двое осужденных педофилов смогли скрыться от правосудия

На Урале объявили в розыск двух педофилов, осужденных за насилие над школьницей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

На Урале объявили в розыск двух педофилов, осужденных за сексуальное насилие над 15-летней школьницей. Об этом сообщает Е1.

Речь идет о 32-летнем Александре Шаньгине и 30-летнем Александре Быкове. В понедельник, 6 октября, Алапаевский городской суд вынес в отношении них обвинительный приговор — мужчины получили 11,5 и 10 лет лишения свободы соответственно, но на оглашение не явились.

По данным издания, во время расследования уголовного дела Шаньгин и Быков находились на свободе. Сейчас они объявлены в розыск.

Фото: Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга»

Ранее в Нижегородской области суд приговорил мужчину к 29 годам заключения по делу о расправе над девочкой-подростком 30 лет назад.

