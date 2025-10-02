Силовые структуры
19:52, 2 октября 2025Силовые структуры

Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

В Нижегородской области суд приговорил мужчину за убийство девушки в 1996 году
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд приговорил 63-летнего мужчину к 29 годам заключения по делу о расправе 30-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в ноябре 1996 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения встретил 17-летнюю девушку и решил с ней познакомиться, проводив до дома. Однако по пути между ними произошел конфликт, во время которого мужчина достал нож и стал наносить им новой знакомой удары.

Тело подростка он отнес на участок за гаражами школы и сбежал. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Первые десять лет мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области осудили пятерых участников смертельной драки.

