Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 2 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе пятеро мужчин поплатились за кровавую драку у кафе

В Свердловской области осудили пятерых участников смертельной драки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области осудили пятерых участников драки с летальным исходом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, ночью 20 апреля 2024 года у Файзиддина Аюбова и Бахтовара Хусейнова возник конфликт с двумя мужчинами, которые находились около кафе «Далида». Хусейнов ударил одного из них по лицу, после чего началась драка, к которой присоединились Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и Файзиддин Аюбов. Они били потерпевших руками и ногами. Затем Хусейнов достал нож и нанес им удар одному потерпевшему в грудь, а второму — в живот. Один мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью, второй был доставлен в медицинское учреждение и врачам удалось его спасти.

Суд приговорил четверых подсудимых к срокам от трех до пяти лет колонии общего режима. Хусейнов также признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски от пострадавших.

Ранее сообщалось, что в российском регионе расправились с матерью и двумя малолетними девочками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    Женское тело в люке вывело российских полицейских на серию преступлений

    В Минпросвещения анонсировали расширение списка регионов для сдачи ОГЭ по-новому

    Агутин задолжал налоговой более полутора миллионов рублей

    Мужчина пожаловался на питание и проглотил 29 ложек, 19 щеток и две ручки

    Россиянка с тремя детьми заживо сгорели в частном доме

    Рита Ора снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Германии признали неспособность сбивать дроны над своей страной

    Захарова задала один вопрос Зеленскому

    В США зафиксировали резко возросшее давление ВС России на логистическую инфраструктуру ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости