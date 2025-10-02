В российском регионе пятеро мужчин поплатились за кровавую драку у кафе

В Свердловской области осудили пятерых участников смертельной драки

В Свердловской области осудили пятерых участников драки с летальным исходом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Как установил суд, ночью 20 апреля 2024 года у Файзиддина Аюбова и Бахтовара Хусейнова возник конфликт с двумя мужчинами, которые находились около кафе «Далида». Хусейнов ударил одного из них по лицу, после чего началась драка, к которой присоединились Манучехр Кодиров, Сафарбек Ходжаев и Файзиддин Аюбов. Они били потерпевших руками и ногами. Затем Хусейнов достал нож и нанес им удар одному потерпевшему в грудь, а второму — в живот. Один мужчина получил ранение, несовместимое с жизнью, второй был доставлен в медицинское учреждение и врачам удалось его спасти.

Суд приговорил четверых подсудимых к срокам от трех до пяти лет колонии общего режима. Хусейнов также признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иски от пострадавших.

