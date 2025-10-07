Интернет и СМИ
19:46, 7 октября 2025

Россиянам раскрыли неожиданный вред гаджетов

Врач Николаева заявила, что синий свет от гаджетов приводит к старению кожи
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RDNE Stock project / Рexels

Врач-косметолог Наталия Николаева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла неожиданный вред гаджетов для кожи. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Николаева заявила, что синий свет, который исходит от экранов смартфонов, приводит к старению кожи. По ее словам, если использовать эти устройство постоянно, на лице появятся преждевременные морщины.

Чтобы сохранить молодость и здоровье кожи, косметолог посоветовала регулярно применять кремы с антиоксидантами или кремы со степенью защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF) 15. Также необходимо делать короткие перерывы во время использования смартфона, добавила врач.

Ранее Николаева в студии программы «О самом главном» рассказала о креме для лица на основе спермы лосося. Она назвала его одним из эффективных средств для борьбы с морщинами. Узнав о существовании такого крема, врач и ведущий передачи Александр Мясников потерял дар речи.

