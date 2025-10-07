Россиянам раскрыли неожиданный вред гаджетов

Врач Николаева заявила, что синий свет от гаджетов приводит к старению кожи

Врач-косметолог Наталия Николаева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла неожиданный вред гаджетов для кожи. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Николаева заявила, что синий свет, который исходит от экранов смартфонов, приводит к старению кожи. По ее словам, если использовать эти устройство постоянно, на лице появятся преждевременные морщины.

Чтобы сохранить молодость и здоровье кожи, косметолог посоветовала регулярно применять кремы с антиоксидантами или кремы со степенью защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF) 15. Также необходимо делать короткие перерывы во время использования смартфона, добавила врач.

