Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:09, 2 сентября 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников узнал про крем для лица со спермой лосося и потерял дар речи

Доктор Мясников узнал о существовании крема с молоками лосося и потерял дар речи
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

Врач и телеведущий Александр Мясников потерял дар речи, когда узнал о существовании крема для лица на основе спермы лосося. Это произошло в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

В эфире приглашенный эксперт, врач-косметолог Наталия Николаева, перечисляла популярные средства для борьбы с морщинами. Мясников обратил внимание на одну из баночек и прочитал надпись на этикетке вслух. «Крем с ДНК лососевых рыб. Рыбий жир, значит», — сказал доктор.

Ему возразила Николаева. Она пояснила, что для производства крема используется сперма лосося. «Так, подожди, подожди, я не все понял. А она у лосося есть?» — спросил у нее Мясников. «Для производства этого крема используются, собственно говоря, молоки лосося. (...) И молоки лосося — это семенной материал, семенная жидкость лосося», — ответила косметолог.

В результате Мясников потерял дар речи. «У меня мысль очень далеко уже ушла», — через некоторое время признался он.

Ранее Мясников дал родителям совет перед началом учебного года. Специалист назвал их главной задачей сохранение душевного и физического здоровья школьника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп нашел препятствующих успеху его мирной инициативы по Украине

    В Европе обратили внимание на важную деталь разговора Путина с Фицо

    В США назвали причины отказа от вторичных санкций против Китая

    Более двухсот украинских солдат пропали в Сумской области

    Украинский волонтер раскрыл потери ВСУ

    Европа определилась с гарантиями безопасности для Украины

    Глава «Макдоналдса» заявил о «меркнущей ауре» США

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» похвасталась прессом в откровенном бикини

    Сафонов ответил на вопрос об отношениях с украинцем в ПСЖ

    На Украине предъявили обвинения генералу СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости