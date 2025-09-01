Интернет и СМИ
Доктор Мясников дал родителям главный совет перед началом учебного года

Врач Мясников заявил, что в школе детям нужно сохранить душевное здоровье
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Zhenya Voevodina / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал совет родителям школьников перед началом учебного года. Выпуск с рекомендацией доктора доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, за время учебы в школе у детей появляются проблемы со здоровьем, в частности портится зрение и осанка. Чтобы этого не происходило, врач призвал родителей следить за тем, чтобы у ребенка было достаточно физической активности. Кроме того, доктор призвал исключить из детского рациона сладкие газированные напитки, так как они провоцируют воспалительные процессы.

Мясников также посоветовал не требовать от школьников постоянных высоких результатов в учебе. «Им и так очень все непросто. (...) Самый главный совет я вам дам: в школе самое главное — сохранить душевное и физическое здоровье», — констатировал специалист.

Ранее Мясников призвал россиян не вестись на рекламу операций, связанных с желчным пузырем. Он заявил, что хирурги выступают против этой процедуры.

