Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:21, 26 августа 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

Мясников призвал не вестись на рекламу операции, связанной с желчным пузырем
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги. Выпуск, в котором доктор раскрыл главные показания к операции, связанной с желчным пузырем, доступен на платформе «Смотрим».

«Сейчас модно предлагать платные операции по удалению камня, не удаляя желчного пузыря. Да! Мы удаляем теперь камни, оставляя желчный пузырь. За деньги. Хочу сказать, что весь хирургический мир выступает категорически против этого», — заявил Мясников. Он предупредил, что после такой операции уже через два-три месяца в желчном пузыре могут образоваться новые камни.

Врач рассказал, что камни в желчном пузыре удаляют в редких случаях, например, если размер камня составляет больше трех сантиметров. Еще одним показанием к операции он назвал «фарфоровый» желчный пузырь — состояние, при котором стенки органа покрываются отложениями кальция.

«Поэтому если вам кто-то где-то говорит: "В нашей клинике мы разработали [эффективный метод] удаления камня" — не ведитесь, люди!» — подытожил Мясников.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» обратился к любящим сидеть перед телевизором и есть пельмени россиянам. Он предупредил об опасности такого образа жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Мощная песчаная буря обрушилась на США и попала на видео

    В Петербурге начали работать распознающие национальность видеокамеры

    Доктор Мясников призвал россиян не вестись на рекламу одной медицинской услуги

    Поздравившую Вакарчука с наградой от Зеленского Пугачеву оценили фразой «села в лужу»

    Боец СВО попал в окружение и месяц писал прощальные письма семье

    Десятки тысяч пакистанцев потерпели гуманитарную катастрофу из-за Индии

    Китай покажет способное ударить по США оружие

    На Украине признали потерю двух сел на границе Днепропетровской области

    Жена Александра Цекало раскрыла причину похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости