7 октября 2025

Назван ключевой вопрос для ХАМАС

Востоковед Бочаров: Вопрос гарантий при разоружении стал ключевым для ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Вопрос гарантий сохранения безопасности в случае разоружения стал ключевым для палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Маловероятно, что ХАМАС согласится просто так передать оружие некоему будущему общепалестинскому органу», — предположил эксперт.

Бочаров отметил, что вопрос вероятного разоружения ХАМАС стал одним из сложнейших в ходе урегулирования конфликта в Газе из-за его принципиальности для движения. Востоковед указал на опасения руководства группировки из-за возможности ее полного уничтожения Израилем после освобождения заложников и сдачи оружия.

Ранее ХАМАС опровергло сообщения о готовности сложить оружие в соответствии с планом президента США Дональда Трампа. В движении заявили, что подобные сведения не имеют под собой никаких оснований и «направлены на искажение позиции и дезориентацию общественного мнения».

