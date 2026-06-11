Раскрыта судьба попавшей в рабство к мексиканской мафии россиянки

Mash: Попавшая в рабство к мексиканской мафии россиянка вернулась на родину

Россиянка, попавшая в трудовое рабство к мексиканской мафии, вернулась на родину, ее ждет долгое восстановление. Судьбу девушки раскрыл Telegram-канал Mash.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников рассказал, что с жительницей Санкт-Петербурга Марией все хорошо. К ней пришли на помощь, доставили ее в посольство и оплатили ей билет в Россию. Сейчас она проходит реабилитацию.

По словам родственников, россиянку выгнали на улицу из отеля, где она работала, без денег, вещей и документов. Мария попыталась вернуться в гостиницу, но вместо помощи владелец продал ее мафии.

Бандиты держали девушку взаперти в полуразрушенном здании, заставляли работать, почти не кормили и постоянно издевались над ней. Таких рабов в том месте было несколько.

Россиянка попыталась обратиться в полицию, но там не приняли ее заявление и отказали в помощи. За время, проведенное у членов мафии, она сильно похудела и потеряла почти все зубы из-за постоянных избиений.

Марию, которая много лет работала в гостиничном бизнесе, пригласили на должность менеджера в гостиницу PaLapas в Мексике и предложили ей полугодовой контракт в 2024 году. Однако после трех месяцев работы ее выгнали на улицу без денег и вещей. Затем соотечественница перестала выходить на связь.

