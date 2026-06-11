Раскрыт пол ребенка беременной в шестой раз Натальи Водяновой

Беременная в шестой раз российская супермодель Наталья Водянова ждет девочку

Российская супермодель Наталья Водянова ждет девочку. Пол будущего ребенка беременной в шестой раз знаменитости раскрыли авторы Telegram-канала «Антиглянец».

«Давайте и мы тогда добавим эксклюзивчика про детей на ночь глядя. У Наташи Водяновой будет девочка», — сообщили журналисты.

О беременности Водяной стало известно в мае. Французская версия журнала Vogue опубликовала обложку свежего номера, на котором супруга французского миллиардера Антуана Арно позировала среди деревьев в облегающем мини-платье серо-голубого оттенка. Наряд подчеркивал ее округлившийся живот.

У Водяновой уже есть пятеро детей, старшему из которых 24 года, а младшему скоро исполнится 10 лет. Трое из них родились в первом браке — с британским аристократом и художником Джастином Портманом, еще двое — во втором, с Арно.