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10:29, 11 июня 2026Бывший СССР

Прибалтийская республика захотела стать лидером НАТО по расходам на оборону

Глава ВС Литвы Вайкшнорас предложил повысить траты на оборону до 10 %
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Lithuanian Armed Forces / Wikimedia

Литве необходимо повысить расходы на оборону до 10 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Такое заявление сделал командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Раймундас Вайкшнорас в интервью Delfi.

«Если мы стремимся к лучшим результатам здесь и сейчас, нам следует рассмотреть возможность выделения 10 процентов ВВП на оборону в целом», — отметил он.

По словам командующего, сейчас республика тратит на оборону 5,38 процента ВВП, что позволяет содержать 20-25 тысяч военнослужащих.

Вайкшнорас давно говорит о проблеме недостаточного финансирования литовской армии.

Ранее стало известно, что США провели ротацию военнослужащих, базирующихся в Литве. По словам министра обороны прибалтийской республики Робертаса Каунаса, Прибалтика имеет критически важное значение как для НАТО, так и для Соединенных Штатов.

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