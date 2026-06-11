Прибалтийская республика захотела стать лидером НАТО по расходам на оборону

Глава ВС Литвы Вайкшнорас предложил повысить траты на оборону до 10 %

Литве необходимо повысить расходы на оборону до 10 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП). Такое заявление сделал командующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Раймундас Вайкшнорас в интервью Delfi.

«Если мы стремимся к лучшим результатам здесь и сейчас, нам следует рассмотреть возможность выделения 10 процентов ВВП на оборону в целом», — отметил он.

По словам командующего, сейчас республика тратит на оборону 5,38 процента ВВП, что позволяет содержать 20-25 тысяч военнослужащих.

Вайкшнорас давно говорит о проблеме недостаточного финансирования литовской армии.

Ранее стало известно, что США провели ротацию военнослужащих, базирующихся в Литве. По словам министра обороны прибалтийской республики Робертаса Каунаса, Прибалтика имеет критически важное значение как для НАТО, так и для Соединенных Штатов.