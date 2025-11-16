В Литве заявили о недостаточном финансировании армии для конфликта с Россией

Генерал Вайкшнорас: Литве придется воевать с Россией коктейлями Молотова

Армия Литвы получает недостаточно денег. В случае начала конфликта с Россией литовские солдаты будут вынуждены сражаться при помощи коктейлей Молотова. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Республики генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире телеканала LRT.

«Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут», — сказал военный.

Он также указал на то, что некоторые парламентарии намерены сократить военный бюджет страны на следующий год до пяти процентов. Сэкономленные средства они хотят направить на внутреннюю безопасность и содержание дорог. Однако Вайкшнорас добавил, что пока что бюджет находится на стадии обсуждения.

В октябре глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает необходимым.