06:12, 16 ноября 2025Мир

В Литве заявили о недостаточном финансировании армии для конфликта с Россией

Генерал Вайкшнорас: Литве придется воевать с Россией коктейлями Молотова
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Армия Литвы получает недостаточно денег. В случае начала конфликта с Россией литовские солдаты будут вынуждены сражаться при помощи коктейлей Молотова. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Республики генерал Раймундас Вайкшнорас в эфире телеканала LRT.

«Я просто хочу подчеркнуть: какими бы ни были проценты, армия готова защищать страну сейчас, вопрос только в том, как — коктейлями Молотова или технологиями, которые точно помогут», — сказал военный.

Он также указал на то, что некоторые парламентарии намерены сократить военный бюджет страны на следующий год до пяти процентов. Сэкономленные средства они хотят направить на внутреннюю безопасность и содержание дорог. Однако Вайкшнорас добавил, что пока что бюджет находится на стадии обсуждения.

В октябре глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает необходимым.

