Появились подробности о задержанном в Петербурге воре в законе

Суд Петербурга арестовал вора в законе Алиева (Юська), разыскиваемого за бандитизм

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 18 июля гражданина Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева), известного в преступном мире как вор в законе Юсуф, Юська и Шамхорский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до решения вопроса об экстрадиции в Азербайджан, где еще в 2004 году был санкционирован арест криминального авторитета.

Там Алиев разыскивается за бандитизм, незаконное лишение свободы, разбой, незаконный оборот оружия. В пресс-службе раскрыли подробности об инкриминируемых ему обвинениях: в августе 1994 года в Баку он в составе банды похитил гражданина А., которого удерживали трое суток, избивали и истязали, требуя от его родственников 182 тысячи долларов. В феврале 1995 года Юська участвовал в вооруженном нападении и похищении гражданина Е., которого четверо суток пытали ради получения выкупа в 150 тысяч долларов.

Препятствий к выдаче Алиева компетентным органам Азербайджана не имеется. Он находился на территории России без законных оснований, без постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, семьи и детей у него нет, официально он не трудоустроен. В России Алиев к уголовной ответственности не привлекался, за приобретением российского гражданства или получением политического убежища он не обращался.

Алиев против ареста возражал, пояснил, что ни от кого не скрывался.

Сотрудники уголовного розыска МВД России задержали его в доме на набережной Макарова утром 9 июня.

Юська был «коронован» вместе с Камчи, Сухочем, Гией Свердловским, Вадиком Краснодарским, Зюзей, Серегой Асатряном. Он получил воровской статус при участии Япончика в качестве ответа Деда Хасана на Пироговскую сходку сторонников противоборствующего клана Ониани-Джангвеладзе.