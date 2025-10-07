Принципиальное разногласие Израиля и ХАМАС объяснили

Востоковед Бочаров: Ключевое разногласие Израиля и ХАМАС — вопрос заложников

Вопрос освобождения находящихся в секторе Газа израильских заложников является ключевым разногласием в урегулировании конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«В ХАМАС на протяжении последних двух лет неизменно заявляли: сначала вывод израильских военных и прекращение боевых действий, а уже потом — освобождение заложников. (...) Израиль, напротив, выдвигает свои предварительные условия», — отметил востоковед.

Бочаров прокомментировал разногласия между Израилем и ХАМАС в урегулировании конфликта и указал принципиальный характер вопроса разоружения для палестинского движения. Эксперт также отметил, что в ответе ХАМАС полностью отсутствует реакция на идею создать международный орган для управления сектором Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил ХАМАС с крокодилом и призвал Европу не кормить его. По словам политика, Европа «покорилась палестинскому терроризму» и радикальному исламистскому меньшинству, проживающему на ее территории.