Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 7 октября 2025МирЭксклюзив

Принципиальное разногласие Израиля и ХАМАС объяснили

Востоковед Бочаров: Ключевое разногласие Израиля и ХАМАС — вопрос заложников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ebrahim Hajjaj / Reuters

Вопрос освобождения находящихся в секторе Газа израильских заложников является ключевым разногласием в урегулировании конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«В ХАМАС на протяжении последних двух лет неизменно заявляли: сначала вывод израильских военных и прекращение боевых действий, а уже потом — освобождение заложников. (...) Израиль, напротив, выдвигает свои предварительные условия», — отметил востоковед.

Бочаров прокомментировал разногласия между Израилем и ХАМАС в урегулировании конфликта и указал принципиальный характер вопроса разоружения для палестинского движения. Эксперт также отметил, что в ответе ХАМАС полностью отсутствует реакция на идею создать международный орган для управления сектором Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил ХАМАС с крокодилом и призвал Европу не кормить его. По словам политика, Европа «покорилась палестинскому терроризму» и радикальному исламистскому меньшинству, проживающему на ее территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Назван самый массовый самолет в истории

    В России объяснили паузу в переговорах с Украиной

    Женщина с редким заболеванием перенесла более 300 операций

    В Кремле прокомментировали слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    В Кремле высказались об ограничении перемещения дипломатов России в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости