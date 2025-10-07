Экономика
10:28, 7 октября 2025Экономика

Медведь вышел на «пробежку» в российском городе и попал на видео

Медведь пробежал по улицам Курильска в Сахалинской области
Мария Черкасова

Медведя заметили «на пробежке» в Курильске Сахалинской области. Видео опубликовал Telegram-канал «МЦУ Курильский муниципальный округ».

На кадрах медведь бежит по улице, поворачивает за угол и продолжает бег. Мимо животного едет автомобиль. Медведя заметили около 8:00 по местному времени (0:00 по московскому времени) во вторник, 7 октября. Он находился в районе Дома культуры и спорта города (ДКиС), двигался в сторону улицы Гидростроевская, предположительно — в направлении леса.

Жителей попросили быть осторожными, не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать, держать детей под присмотром, хранить мусор и пищевые отходы в закрытых контейнерах, чтобы не привлекать животное. При встрече с медведем рекомендуется сохранять спокойствие, медленно отойти, не бежать.

Медведи в последнее время стали часто появляться на улицах российских городов. Так, ранее очевидцы сняли на видео гуляющего по улицам Соликамска в Пермском крае медведя. В Петропавловске-Камчатском из-за частых появлений медведей был введен режим повышенной готовности. За сутки с 6 по 7 октября в регионе жители три раза сообщали, что видели это животное.

    Все новости