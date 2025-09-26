Россия
20:33, 26 сентября 2025

Медведь вышел на улицы российского города и попал на видео

Shot опубликовал видео с гулящим по улицам Соликамска медведем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео гуляющего по улицам города в Пермском крае медведя. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, зверь не первый день бегает по Соликамску. На кадрах виден медведь, быстро бегущий вдоль дороги. В один момент он переходит на другую сторону и продолжает движение.

Случаев нападения на людей, на данный момент, не зафиксировано.

В этот же день стало известно, что в Петропаловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей. Руководителям детсадов и школ поручили провести с родителями беседы по вопросам безопасности несовершеннолетних и усилить контроль вблизи соцобъектов.

