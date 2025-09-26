В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Петропаловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Петропаловске-Камчатском из-за того, что медведи стали чаще выходить в город, был введен режим повышенной готовности. Только за прошедшие сутки экстренные службы получили несколько сообщений о таких инцидентах. Об этом сообщает администрация городского округа.

«Усилен состав оперативных групп, которые на постоянной основе в период активности медведей отрабатывают сообщения по их выходу в городскую среду», — говорится в сообщении.

Уточняется, что между оперативными службами города наладили круглосуточное взаимодействие: таким образом информация об очередном выходе хищника в город будет оперативно передаваться. Кроме того, это позволит предотвратить возможные последствия таких выходов.

Руководителям детсадов и школ поручили провести с родителями беседы по вопросам безопасности несовершеннолетних и усилить контроль вблизи соцобъектов.

Ранее на Камчатке школьник выжил после встречи с медведем, притворившись мертвым.