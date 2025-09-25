Россия
Россия
В России школьник выжил после встречи с медведем благодаря одному приему

На Камчатке школьник выжил после встречи с медведем, притворившись мертвым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России школьник выжил при встрече с медведем благодаря одному приему — он притворился, что он не дышит. Об этом рассказала ТАСС его мать.

25 сентября стало известно о нападении дикого животного на людей в Петропавловске-Камчатском.

По словам россиянки, мальчик встретил медведя по пути в школу. Он попытался сбежать, однако хищник быстро догнал его. «В какой-то момент он почувствовал удар в спину, в рюкзак. Он упал и притворился [что не дышит]. Медведя он не видел, но слышал дыхание позади», — пояснила женщина.

Ранее медведь зашел в поселок Палана Камчатского края. Его два дня подряд видели гулявшим по населенному пункту и заглядывавшим в окна.

