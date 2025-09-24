Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:36, 24 сентября 2025Экономика

В российском поселке медведь заглядывал в окна

Медведь дважды зашел в поселок Палана на Камчатке
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За сутки в поселке городского типа Палана Корякского округа Камчатского края дважды был замечен медведь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации городского округа.

Первый случай произошел вечером во вторник, 23 сентября, у дома номер 6 по лице Обухова. Информацию о медведе диспетчеры передали в полицию, охотнику-добровольцу и администрации. Жителям сообщили об этом в социальных сетях. Выехавший к медведю охотник обнаружил животное и с помощью автомобиля отогнал его в лесной массив.

Утром в среду, 24 сентября, в диспетчерскую службу снова поступило сообщение о медведе — на этот раз у дома номер 2 на той же улице. На место выехали участковый и охотник. Однако к моменту их прибытия зверь уже ушел в лес. Местных жителей призвали быть осторожными и не гулять в темное время суток.

Журналисты также сообщили, что медведь свободно разгуливает по улицам, заходит во дворы и даже заглядывает в окна. Местные жители рассказали, что животное растерзало сторожевого пса.

Ранее сообщалось о медведях, которые разгуливают по поселкам Сахалина и даже вышли к дому мэра Южно-Сахалинска. «В этом году они просто ошалели. Ходят, как к себе домой», — прокомментировал ситуацию владелец одного из дачных участков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    Эрнст высказался о «голубых огоньках» на Первом канале

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости