В российском поселке медведь заглядывал в окна

Медведь дважды зашел в поселок Палана на Камчатке

За сутки в поселке городского типа Палана Корякского округа Камчатского края дважды был замечен медведь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал администрации городского округа.

Первый случай произошел вечером во вторник, 23 сентября, у дома номер 6 по лице Обухова. Информацию о медведе диспетчеры передали в полицию, охотнику-добровольцу и администрации. Жителям сообщили об этом в социальных сетях. Выехавший к медведю охотник обнаружил животное и с помощью автомобиля отогнал его в лесной массив.

Утром в среду, 24 сентября, в диспетчерскую службу снова поступило сообщение о медведе — на этот раз у дома номер 2 на той же улице. На место выехали участковый и охотник. Однако к моменту их прибытия зверь уже ушел в лес. Местных жителей призвали быть осторожными и не гулять в темное время суток.

Журналисты также сообщили, что медведь свободно разгуливает по улицам, заходит во дворы и даже заглядывает в окна. Местные жители рассказали, что животное растерзало сторожевого пса.

Ранее сообщалось о медведях, которые разгуливают по поселкам Сахалина и даже вышли к дому мэра Южно-Сахалинска. «В этом году они просто ошалели. Ходят, как к себе домой», — прокомментировал ситуацию владелец одного из дачных участков.