Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:06, 23 сентября 2025Из жизни

Ошалевшие медведи пришли к дому мэра на Сахалине

На Сахалине медведи оккупировали биатлонный комплекс и пришли к мэру
Антонина Черташ
Антонина Черташ

На Сахалине медведи массово выходят к населенным пунктам и даже пришли к дому мэра Южно-Сахалинска. Об этом сообщает «360».

Медведи оккупировали дачные участки и биатлонный комплекс в областной столице. «В этом году они просто ошалели. Ходят, как к себе домой», — рассказал владелец дачного участка на Охотской трассе. Он добавил, что хищники ломают двери и заборы.

Местные жители также сообщают, что медведи безбоязненно заходят в городскую черту. Их видели в Ботаническом саду и за забором дома мэра. «На тренировки детей не пускают из-за медведей», — подтвердил другой очевидец. По словам специалистов, причина нашествия — голод из-за перекрытия нерестовых рек и рост популяции хищников.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

Ранее на Сахалине медведь вышел на территорию, где отдыхающие готовили шашлык, и решил полакомиться свежеприготовленным мясом. Очевидцы в это время прятались в автомобиле и снимали происходящее на видео.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Пожилой мужчина вломился в магазин и украл банкомат после ссоры с женой из-за денег

    Умер исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг

    Бросившую младенца в аэропорту Турции россиянку лишили родительских прав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости