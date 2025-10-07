На Западе указали на связанное со вступлением Украины в НАТО заблуждение Зеленского

Боуз: Зеленский забыл, что против Украины в НАТО выступает не только Венгрия

Президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, когда утверждает, что против вступления Украины в НАТО выступает только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в аккаунте в X.

Боуз отметил, что президент Украины не желает считаться с мнением членов Европейского союза (ЕС). «Он настаивает, что вступление Украины произойдет независимо от Орбана. Неужели он забыл про [бывшего премьер-министра, чья партия выиграла парламентские выборы,] Андрея Бабиша в Чехии, [премьер-министра Роберта] Фицо в Словакии и всех тех, кто понимает, что принятие Украины обернется концом Евросоюза?» — порассуждал западный журналист о словах главы государства, связанных со вступлением его страны в ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина станет членом Евросоюза при участии Орбана или без него. Глава государства заявил, что премьер-министр Венгрии войдет в историю как единственный политик, мешавший Украине вступить в ЕС.

До этого Орбан заявил, что Венгрия, наложившая вето на вступление Украины в Евросоюз, не согласна с тем, чтобы ЕС пересмотрел принципы, по которым страны принимают в объединение. Он напомнил, что для того чтобы страна стала членом Евросоюза, необходимо согласие всех стран — участниц ЕС.