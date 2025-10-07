Набитую 50 килограммами наркотиков сумку перехватили в российском регионе

ФСБ перехватила 50 кг наркотиков в Петербурге, Ленобласти и Карелии

Сотрудники ФСБ перехватили крупную партию наркотиков, предназначенных для сбыта на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Карелии.

У пятерых участников преступной группировки изъяли более 50 килограммов запрещенных веществ, которые перевозили в большой черной сумке. В нее были набиты расфасованные свертки с 27,5 килограмма производного наркотического средства эфедрона, 17,3 килограмма гашиша, 5 килограммами метадона.

Подозреваемые намеревались реализовать наркотики через интернет потребителям из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Карелии. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Они заключены под стражу.

