Силовые структуры
14:25, 7 октября 2025Силовые структуры

Набитую 50 килограммами наркотиков сумку перехватили в российском регионе

ФСБ перехватила 50 кг наркотиков в Петербурге, Ленобласти и Карелии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сотрудники ФСБ перехватили крупную партию наркотиков, предназначенных для сбыта на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Карелии.

У пятерых участников преступной группировки изъяли более 50 килограммов запрещенных веществ, которые перевозили в большой черной сумке. В нее были набиты расфасованные свертки с 27,5 килограмма производного наркотического средства эфедрона, 17,3 килограмма гашиша, 5 килограммами метадона.

Подозреваемые намеревались реализовать наркотики через интернет потребителям из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Карелии. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Они заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что в Химках полиция задержала 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона для употребления наркотиков.

