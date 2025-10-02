Силовые структуры
08:43, 2 октября 2025Силовые структуры

Скрученные денежные купюры и зеркало помогли россиянке организовать место преступления

В Химках полиция задержала женщину за организацию притона
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Химках полиция задержала 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона для употребления наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, злоумышленница систематически предоставляла свою квартиру в одном из домов на улице Горшина знакомым с наркозависимостью. Там они употребляли запрещенные вещества. При задержании в квартире, где находились три человека с признаками наркотического опьянения, обнаружили два пакетика с мефедроном, трубки для курения, зеркало и скрученные денежные купюры.

Ранее полиция задержала трех женщин, которые организовали работу сети борделей в центре Санкт-Петербурга. Доход от их незаконной деятельности мог достигать 20 миллионов рублей в месяц.

