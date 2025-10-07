Отставку Макрона назвали единственным способом выйти из тупика во Франции

Меланшон: Отставка Макрона — единственный способ положить конец тупику

Единственный способ положить конец политическому тупику во Франции — это отставка президента Эммануэля Макрона. Об этом заявил крайне левый французский политик Жан-Люк Меланшон, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Меланшона, это тот вариант, который сам французский лидер неоднократно исключал, но теперь он стал единственным.

Как отмечает издание, Макрон потерял своего четвертого премьер-министра всего за год, что является признаком того, как политический кризис в стране охватил его ряды и ограничил его возможности по выводу Франции из фискальной спирали.

При этом аналитики утверждают, что Макрон все еще может назначить новое правительство во главе с технократами для решения текущих вопросов, однако пока неясно, сможет ли такое правительство просуществовать и дальше.

Ранее Макрон поручил французскому премьеру Себастьяну Лекорню провести переговоры о новом правительстве. Это поручение уходящий глава правительства должен выполнить до среды.