Макрон поручил провести переговоры о новом правительстве

Monde: Макрон поручил премьеру Лекорню провести переговоры о новом правительстве

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню до среды провести переговоры о новом правительстве. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на агентство AFP.

«Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры», — указали изданию в Елисейском дворце.

Ранее стало известно, что Макрон после новости об отставке нового французского правительства прогулялся в одиночестве в центре Парижа.