Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 6 октября 2025Мир

Макрон поручил провести переговоры о новом правительстве

Monde: Макрон поручил премьеру Лекорню провести переговоры о новом правительстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Себастьен Лекорню и Эмманюэль Макрон

Себастьен Лекорню и Эмманюэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил французскому премьер-министру Себастьяну Лекорню до среды провести переговоры о новом правительстве. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на агентство AFP.

«Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры», — указали изданию в Елисейском дворце.

Ранее стало известно, что Макрон после новости об отставке нового французского правительства прогулялся в одиночестве в центре Парижа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Меркель назвала причину СВО

    Известная российская телеведущая раскрыла влияние одной фразы Путина на нее

    Сборная России лишилась трех футболистов перед октябрьскими матчами

    Названо оптимальное количество посещений туалета в сутки

    Дания разрешила Украине производить оружие на своей территории

    Медведев назвал Макрона адвокатом Киева

    Собчак показала самые смешные комментарии под ее интервью с Арестовичем

    Модный бренд предложил россиянкам обувь на каблуках в виде мужских гениталий

    Россиянам напомнили о важных действиях перед покупкой квартиры

    Пожилая пара лишилась 18 миллионов рублей из-за замены почтовых ящиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости