18:13, 6 октября 2025Мир

Макрон прогулялся в одиночестве

BFMTV: Макрон после новости об отставке правительства прогулялся в одиночестве
Виктория Кондратьева
Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после новости об отставке нового французского правительства прогулялся в одиночестве в центре Парижа. Соответствующий репортаж показали в эфире телеканала BFMTV.

«Кажется, что он говорит по мобильному телефону. Очевидно, ему предстоит провести много консультаций, и только ему принимать решения в ближайшие часы, будь то новый премьер-министр или роспуск парламента, а может референдум», — прокомментировал кадры телеведущий.

Главу Пятой республики заметили гуляющим у сквера на острове Сите в центре французской столицы.

Ранее во Франции начались массовые акции протеста под лозунгом «Заблокируем все».

