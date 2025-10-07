Наука и техника
10:45, 7 октября 2025Наука и техника

Отсутствие поставок Су-57 ВКС в 2025 году объяснили

Defence24: ВКС России не получили Су-30 и Су-57 в 2025 году из-за экспорта
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России пока не получали новые истребители Су-30 и Су-57 в 2025 году из-за экспортных заказов. Отсутствие поставок объяснило польское издание Defence24.

«Интересно, что в этом году российские Вооруженные силы не получили ни Су-30, ни Су-57. Похоже, это связано с временным перенаправлением производственных линий этих машин на экспорт», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что ранее очевидцы замечали истребители-бомбардировщики Су-34 в песчаном камуфляже, которые могли построить для Алжира. Также российские производители поставляли Су-30СМ2 Белоруссии.

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что Индия планирует купить у России 140 Су-57 для комплектования семи эскадрилий. Часть самолетов могут произвести на предприятии Hindustan Aeronautics Limited.

В том же месяце стало известно, что построенные для военно-воздушных сил Алжира Су-34МЭ получили новый бортовой комплекс обороны.

