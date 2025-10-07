Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

Перехват украинских ракет огнем ЗРК над Белгородом сняли на видео

Успешный перехват украинских ракет огнем зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) над Белгородом сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видны две яркие вспышки в небе. При этом на фоне звучит сигнал тревоги.

«Вероятно, что это были GMLRS из РСЗО HIMARS, которыми ВСУ обстреливают энергообъекты города в последнее время», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет ВСУ над Белгородом и Белгородским районом. Позднее он добавил, что в областном центре загорелось одно из помещений инфраструктурного объекта, пожар оперативно потушен. Предварительно, пострадавших нет.