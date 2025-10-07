Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:25, 7 октября 2025Россия

Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду

Гладков: В результате ударов ВСУ по Белгороду никто не пострадал
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому району никто не пострадал. О последствиях атаки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в областном центре загорелось одно из помещений инфраструктурного объекта, пожар оперативно потушен.

«В результате падения осколков от сбитых ракет в разных частях Белгорода посечены пять легковых автомобилей, в Белгородском районе в селе Таврово пробита крыша гаража», — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько ракет ВСУ над Белгородом и Белгородским районом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости