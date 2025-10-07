Гладков рассказал о последствиях ударов ВСУ по Белгороду

Гладков: В результате ударов ВСУ по Белгороду никто не пострадал

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду и Белгородскому району никто не пострадал. О последствиях атаки сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в областном центре загорелось одно из помещений инфраструктурного объекта, пожар оперативно потушен.

«В результате падения осколков от сбитых ракет в разных частях Белгорода посечены пять легковых автомобилей, в Белгородском районе в селе Таврово пробита крыша гаража», — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что средства ПВО сбили несколько ракет ВСУ над Белгородом и Белгородским районом.