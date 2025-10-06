Россия
22:52, 6 октября 2025Россия

Несколько украинских ракет сбили в российском регионе

Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько ракет ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступает. Все оперативные службы работают на местах», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее 6 октября Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. В городе из-за удара по объекту инфраструктуры наблюдаются проблемы с электричеством, писал тогда губернатор региона. Жертвами удара стали два человека.

