Несколько украинских ракет сбили в российском регионе

Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько ракет ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Информации о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступает. Все оперативные службы работают на местах», — написал губернатор Белгородской области.

Ранее 6 октября Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. В городе из-за удара по объекту инфраструктуры наблюдаются проблемы с электричеством, писал тогда губернатор региона. Жертвами удара стали два человека.