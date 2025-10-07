Россия
Первый чиновник-ветеран СВО покинул должность спустя год работы

СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Первый чиновник-ветеран специальной военной операции (СВО) Юрий Петрухин покинул должность заместителя главы Долгоруковского района Липецкой области спустя год работы. Об этом пишут «Новости Липецка».

Заместителем главы администрации района Петрухин был назначен в августе 2024 года. 2 сентября 2025 года он уволился.

По данным издания, отставка чиновника связана с состоянием его здоровья. Сообщается, что на фронте он командовал взводом разведчиков, и получил ранение. Имеет награды — в частности, медаль Суворова.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности замгубернатора Краснодарского края Александр Власов ушел в отставку, чтобы отправиться на СВО.

